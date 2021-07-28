28 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİNİ AŞTI

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı,22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 70 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 40 milyon 185 bin 504 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı 25 milyon 155 bin 40, 3. doz uygulanan aşı milyarı ise 4 milyon 418 bin 827 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 69 milyon 759 bin 371.