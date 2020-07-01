Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yapıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yapıyor...

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici.

Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.



Bölücü terör örgütüne tarihinin en büyük darbelerini vurduk.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Irak sınırında üs olarak kullanılan bölgeleri teröristlerden bir bir arındırdık.

Kafalarını eziyoruz.

Benzer bir mücadeleyi, Doğu Akdeniz ve Libya'da da veriyoruz.

Lafa geldiğinde demokrasiyi, insan haklarını, hukuku kimselere bırakmayan devlet yöneticilerinin darbeye destek vermelerini hayretle izliyoruz.

Doğru olanları yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Parti politikalarını oluştururken görüşlerimizi serbestçe yaptık. Aldığımız her kararda 83 milyon vatandaşımızın sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz.

Mağdur ve mazlumlar için Türkiye adalet, umudun adı demektir.

Halkın ve Hakk'ın rızasını gözetmeyen hiçbir husus siyasetimiz içerinde yer alamaz.

AK Parti'nin önünü kimse kapatamaz. Kaybettiklerimizin de sorumlusu biziz...

Bu kayıpların sebebi rakimizin mahareti değil, bizim beceriksizliğimizdir.

Önümüzde 2023 yılına kadar istediğimiz kadar çalışabileceğimiz bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirmeliyiz.

En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de AK Parti'nin başarısını takdir ediyor.

Ağustos ayının sonu itibariyle kongrelerimize devam edeceğiz.

Ekim ayı sonunda ilçe kongrelerimizi tamamlayıp, 4 ayda da il kongrelerine geçeceğiz."

AYRINTILAR GELİYOR...