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Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum
Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 171 bin 809 oldu. Virüs 18 can daha aldı.
- Haber Merkezi
- 29.06.2020 - 20:04
Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.
Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 18 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 115 oldu.
"VAKA SAYILARINI AZALTMADA YETERİNCE KARARLI DEĞİLİZ"
Bakan Koca paylaşımını, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." notuyla yaptı.