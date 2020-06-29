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Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 171 bin 809 oldu. Virüs 18 can daha aldı.