Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Dalaman'da, Marmaris yangınına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da...

Temaslarda bulunmak üzere Dalaman Havalimanı'na inen Erdoğan'ı, bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci karşıladı.

Bakanlarından bilgi aldı

Erdoğan, burada Kirişci, Soylu ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

Pilotlarla konuştu

Cumhurbaşkanı, yangını söndürme çalışmalarına katılan pilotlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradan yangın bölgesine geçerek incelemelerde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da ViDEO



