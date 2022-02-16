Genel seçim anketinde Cumhur İttifakı yine zirvede yer alırken; AK Parti yüzde 36,5 MHP ise yüzde 10,2 oy oranına sahip oldu.

2023 yılında yapılacak seçimler, genel gündemi belirlemeye devam ediyor. Anket şirketleri de kamuoyunun nabzını bu yönde yoklamayı sürdürüyor.

Optimar Araştırma'nın da son yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin sonuçları da belli oldu.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'in TV100 ekranlarında Eşit Ağırlık programında duyurduğu anket sonuçlarında katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

Anket sonuçlarına göre; AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 46,7 oldu.

Optimar'ın genel seçim anketi ViDEO

İŞTE GENEL SONUÇLAR

AK PARTİ : 36,5

CHP : 26,7

İyi Parti : 10,9

MHP : 10,2

HDP: 9,7

DEVA: 1,3

Türkiye Değişim Partisi: 1,1

Memleket Partisi: 0,8

Saadet Partisi: 0,7

Büyük Birlik Partisi: 0,6

Yeniden Refah: 0,7

Gelecek Partisi: 0,5