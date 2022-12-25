İsmet İnönü, mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 49'uncu yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı. Törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı, İkinci Cumhurbaşkanı, asker ve devlet adamı İsmet İnönü'nün vefatının üzerinden 49 yıl geçti.

İsmet İnönü, vefatının 49'uncu yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

Anıtkabir'de düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertleri ile askeri erkan katıldı.

Saygı duruşunda bulunuldu

Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.

CHP ve ailesi adına çelenk bırakıldı

İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına çelenk bırakıldı.

DHA'nın haberine göre tören, saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.