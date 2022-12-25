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    İsmet İnönü, mezarı başında anıldı

    Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 49'uncu yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı. Törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı
    • 25.12.2022 - 13:01
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    İsmet İnönü, mezarı başında anıldı

    Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı, İkinci Cumhurbaşkanı, asker ve devlet adamı İsmet İnönü'nün vefatının üzerinden 49 yıl geçti.

    İsmet İnönü, vefatının 49'uncu yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

    Anıtkabir'de düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertleri ile askeri erkan katıldı.

    Saygı duruşunda bulunuldu

    Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

    Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.

    İsmet İnönü, mezarı başında anıldı #1

    CHP ve ailesi adına çelenk bırakıldı

    İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına çelenk bırakıldı.

    DHA'nın haberine göre tören, saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.

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