29 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 17 bin 332 yeni vaka tespit edilirken, 255 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 17 BİN 332

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 93 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 47 milyon 797 bin 199, 2. doz uygulanan aşı miktarı 36 milyon 636 bin 290, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 350 bin 826 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 93 milyon 4 bin 856.

BAKAN KOCA: ÖLÜMLERİ ÖNCELİ VAKALAR HAZIRLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!"