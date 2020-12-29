29 Aralık Türkiye'de koronavirüste son durum tablosu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 253 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün güncel koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugün paylaşılan tabloya göre, yapılan 183 binden fazla test sonucu 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi.

15 BİN YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Hasta sayısı ise son 24 saatte 2 bin 783 oldu. Tedavi altındaki 21 bin 4 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

253 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 20 bin 388'e ulaştı.

"DÜŞÜŞ HIZINDA YAVAŞLAMA OLSA DA AĞIR HASTA SAYIMIZ DA DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız." notuyla yaptı.