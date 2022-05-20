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- Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
- Haber Merkezi
- 20.05.2022 - 10:51
- Güncelleme : 20.05.2022 - 10:59
Kahraman Türk askeri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarında, bölücü terör örgütlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Her geçen gün farklı operasyon bölgelerinde teröristlerin inlerine kadar giren askerler, hainlerin köklerini kazımakta kararlı.
Milli Savunma Bakanlığı, bir başarılı operasyonu daha duyurdu.
"5 terörist etkisiz hale getirildi"
Bakanlığın, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan teröristlerin öldürüldüğü açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;
Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."