Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.189
-0.48%
BTXN Coin
6.59
0.30%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

    29. Dönem POMEM başvurularının ne zaman biteceği adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek? İşte POMEM başvurusu yapma ekranı...
    • 19.11.2022 - 11:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

    Adayların ilgiyle takip ettiği 29. Dönem POMEM başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. POMEM başvurularının nasıl yapılacağı ve ne zaman biteceği merak ediliyor. Başvuruları, 2021 ya da 2022 yılı KPSS P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar gerçekleştirecek. Peki POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

    POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

    Polis Akademi'nin açıklamasına göre başvuruların biteceği tarihler belli oldu. POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş olacak. Ayrıca yapılacak olan başvurular https://pa.edu.tr adresi üzerinden ve e-Devlet kapısı şifresi vasıtasıyla istenen bilgilerin doldurması ile tamamlanacak.

    25 Kasım 2022 saat 17.00’ ye dek aday belirleme ön başvuruları yapılabilecek.

    POMEM başvuruları nasıl yapılıyor?

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına dahil olacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları https://pa.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.  İnternet üzerinden yapılacak Aday Belirleme Ön Başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmekte ve adayların Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri açıklanmaktadır.

    Aynı zamanda Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi yer almayan adayların ön başvuru yapamayacağı bilinmekte. Bu kişilerin ilgili kuruma başvurarak sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekiyor.


    Aydın'daki kaza 2 arkadaşı hayattan kopardı
    3. Sayfa

    Aydın'daki kaza 2 arkadaşı hayattan kopardı

    Toyota'dan
    Otomobil

    Toyota'dan

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Görüş Bildir