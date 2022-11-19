29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek? POMEM başvurusu nasıl yapılır?

29. Dönem POMEM başvurularının ne zaman biteceği adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 29. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek? İşte POMEM başvurusu yapma ekranı...

Adayların ilgiyle takip ettiği 29. Dönem POMEM başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. POMEM başvurularının nasıl yapılacağı ve ne zaman biteceği merak ediliyor. Başvuruları, 2021 ya da 2022 yılı KPSS P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı KPSS P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar gerçekleştirecek. Peki POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

POMEM başvuruları ne zaman bitecek?

Polis Akademi'nin açıklamasına göre başvuruların biteceği tarihler belli oldu. POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş olacak. Ayrıca yapılacak olan başvurular https://pa.edu.tr adresi üzerinden ve e-Devlet kapısı şifresi vasıtasıyla istenen bilgilerin doldurması ile tamamlanacak.

25 Kasım 2022 saat 17.00’ ye dek aday belirleme ön başvuruları yapılabilecek.

POMEM başvuruları nasıl yapılıyor?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına dahil olacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları https://pa.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. İnternet üzerinden yapılacak Aday Belirleme Ön Başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmekte ve adayların Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri açıklanmaktadır.

Aynı zamanda Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi yer almayan adayların ön başvuru yapamayacağı bilinmekte. Bu kişilerin ilgili kuruma başvurarak sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekiyor.