29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da EGO otobüslerinin ve ANKARAY metrosunun ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 29 Ekim Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? EGO otobüsler, ANKARAY metro...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım devam ederken, hazırlıklar ise büyük oranda tamamlandı.

Coşkuyla kutlanacak olan Cumhuriyet'in 99. yılı için birçok şehirde, bayram havası şimdiden esmeye başladı.

Bulundukları yerlerden kutlamaların yapılacağı yere gidecek ve toplu taşımayı kullanack olanlar ise ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Özellikle Ankara'da yaşayan ve Anıtkabir'i ziyaret etmeye hazırlananlar, "29 Ekim Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? EGO otobüsler, ANKARAY metro..." sorusunu gündeme aldı.

Peki, 29 Ekim Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? EGO otobüsler, ANKARAY metro... İşte yanıtı...

29 Ekim Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? EGO otobüsler, ANKARAY metro...

Ankara'da saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetleri ücretsizdir.

Ankara'da A1 Hafif Raylı Sistemi olarak isimlendiren Ankaray, Başkentray (B1 Banliyö Treni) 29 Ekim Cuma günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.