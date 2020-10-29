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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Anıtkabir'de yaşandı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Anıtkabir'de yaşandı

    Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından halka açılan Anıtkabir'i binlerce kişi ziyaret etti.
    • AA
    • 29.10.2020 - 15:04
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 15:18
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    Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı.

    Her yaştan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve çiçeklerle Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

    DUA OKUYUP ÇİÇEK BIRAKTILAR

    Atatürk'ün mozolesinin önünde dua okuyan vatandaşlar, getirdikleri karanfil ve gülleri bıraktı.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Anıtkabir de yaşandı #1

    Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seremoni vatandaşlardan büyük ilgi gördü ve alkış aldı.

    Bazı ziyaretçiler, Anıtkabir'de saygı nöbeti tutan askerlerin fotoğrafını çekti.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Anıtkabir de yaşandı #2

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Anıtkabir de yaşandı #3

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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Anıtkabir de yaşandı #5

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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Anıtkabir de yaşandı #7

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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Anıtkabir de yaşandı #9

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