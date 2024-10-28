29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türk savaş gemileri KKTC'de ziyarete açılıyor

AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı sürüyor...

Çeşitli etkinliklerin yer verileceği özel günde, sevindiren bir haber de KKTC için geldi.

Açıklama, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (GKK) yapıldı.

ZİYARETE AÇILACAK

Açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türk savaş gemilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) limanlarında ziyarete açılacağı duyuruldu.

Yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları sebebiyle, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Preveze Denizaltısı (S-353), yarın Gazimağusa ve Girne limanlarında demirleyecek.

ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU

TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Gazimağusa Limanı’nda, TCG Preveze Denizaltısı (S-353) ise Girne Limanı’nda yarın yerel saat ile 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.