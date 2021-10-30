29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevinçle karşılandı

Ülke genelinde yediden yetmişe herkes Cumhuriyet Bayramı'nın 89. yılını sevinçle karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılını kutladı.

Yüzüncü yılına yaklaşan Cumhuriyet'in birbirinden güzel kutlamaları, ülke genelinde büyük bir sevinçle yaşandı.

Her yaştan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve çiçeklerle Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret ederek bu coşkulu günde Ata'sıyla buluştu. Burada yapılan bayram kutlamaları geç saatlere kadar devam etti.

İSTANBUL'DA CUMHURİYET MEŞALELERLE ANILDI

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vatandaşlar konserlere katılarak ardından bayraklar ve meşaleler eşliğinde yürüyüş yaptı.

İşte yurdun dört bir yanından bayram sevinci...





ANKARA BAYRAMI YÜRÜYÜŞLERLE KUTLADI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bayraklarla yürüyeyen vatandaşlar, sloganlar eşliğinde bayramın tadını çıkardı.



