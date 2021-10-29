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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı

    98'inci yılında ülkede büyük bir sevinçle karşılanan Cumhuriyet Bayramı'nda çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.
    • AA
    • 29.10.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 11:44
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    Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 98 yıl geçti...

    Yüzüncü yılına yaklaşan Cumhuriyet'in kutlamaları, ülke genelinde büyük bir sevinçle karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet erkanının resmi törenleri gerçekleşirken, halk arasında kutlamalar da sürüyor.

    ÇOCUKLAR, SEVİNÇLERİNİ KUTLAMALARLA YANSITTI

    Antalya'da Ahmet Ferda Kahraman İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, çocukların coşkusu yüzlerine yansıdı.

    Türk bayraklı ve Atatük'lü tişörtlerini giyen çocuklar, bayram sevincini kutlamalarla yansıttı.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı #1

    OKULLARDAN SPOR KULÜPLERİNE KADAR HEYECAN

    Ülkenin diğer kentlerinde de benzer manzaralar yaşandı. Okullardan spor kulüplerine kadar her kesim, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını sürdürdü.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı FOTO GALERİ

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı #2

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı #3

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı #4

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı #5

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı #6

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla karşılandı #7

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