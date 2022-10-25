Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim'de kargoların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim kargolar açık mı? Aras, Sürat, MNG, PTT, Yurtiçi Kargo...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için artık sayılı günler kaldı ve bayram hazırlıkları başladı.

Cumhuriyetin 99'uncu yılı kapsamında birçok şehirde kutlamalar yapılacak ve bayram coşkuyla kutlanacak.

Bu kutlamaların detayları resmi kurumlar tarafından paylaşılıyor olacak ancak vatandaşların bazı merak ettiği detaylar var.

Bu detaylardan biris ise kargoların 29 Ekim'de açık olup olmayacağına yönelik..

Vatandaşlar, "29 Ekim kargolar açık mı? Aras, Sürat, MNG, PTT, Yurtiçi Kargo..." sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 29 Ekim kargolar açık mı? Aras, Sürat, MNG, PTT, Yurtiçi Kargo... İşte yanıtı...

29 Ekim kargolar açık mı?

28 Ekim Cuma günü kamu daireleri hizmetlerini yarım gün olarak yapacak. Öte yandan kurumsal firmalar başta olmak üzere pek çok özel sektör firması, 28 Ekim tarihinde yarım gün mesai yapacak.

Cumartesi gününe denk gelen 29 Ekim tarihinde de kamu daireleri normal şartlarda da olduğu gibi çalışmalarını yapmayacak.

Özel sektör firmalarında da pek çok yerin tatil ve yarım gün olarak çalışmalarını sürdüreceği 29 Ekim tarihinde kargolar hizmet vermeyecek.