29 Ekim kutlamaları Yunan basınında! 'Güç gösterisi' Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı’nda bir ilke imza atarak geçit töreni düzenleyen 100 donanma gemisi, Yunan medyasını endişelendirdi. Ülkedeki haber siteleri, o anları manşete taşıdı.

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ensonhaber.com

Dün, yurt genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu hakimdi.

Etkinlikler ve görsel şölenler eşliğinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı.

İstanbul'un da birçok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan etkinlikler akşam geç saatlere kadar devam etti.

Boğaz'da da Türk Yıldızları'nın görsel şovları yer aldı. Öte yandan Türk tarihinde bir ilke imza atıldı ve İstanbul Boğazı’ndan 100 donanma gemisi geçti.

Yunan'ı endişelendiren geçit töreni

Yapılan etkinlikler, dünya basınında büyük ses getirdi.

Yunan medyası da İstanbul Boğazı’ndan geçen 100 gemiyi, "Güç gösterisi" başlığıyla manşetine taşıdı.

İşte Yunan medyasındaki ifadeler...

"Meydan okurcasına geçiyor"

Pronews adlı sitede, Ankara’nın ‘Güç gösterisi’ yaptığı vurgulanırken, aynı zamanda görüntüleri paylaşan sosyal medya hesaplarına da yer verildi.

Karditsastakra’da ise haber, “Türk savaş gemileri Boğaz’dan meydan okurcasına geçiyor” başlığıyla verildi.

NATO’nun da o anları alıntılayan hesapları yayınlamasına dikkat çekildi.

ieidiseis.gr sitesinde de konuya ilişkin, “Türkiye’nin güç gösterisi: 100 savaş gemisi geçit törenine çıkarıldı” başlığı atıldı.

Haberde ise, “Törene aralarında Türk Yıldızları ve SoloTürk’ün de bulunduğu 20 savaş uçağı eşlik etti. Son olarak geçit töreni sırasında 101 top atışı yapıldı.” bilgisine yer verildi.

Olympia sitesinde de gemilerin Boğaz’dan geçişi için açık tehdit ifadesi kullanıldı. “Türkiye’nin bu açık tehdidinde dikkat çeken şey, X’teki Kuzey Atlantik ittifakına bağlı hesapların Türkiye’yi yıl dönümünde tebrik etmesi.” denildi.

"Tüm Türk filosu Erdoğan'ın emriyle toplanıyor"

Defancenet sitesinde ise, "Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100. yılını kutlamak için 100 gemi köprünün altından geçerken, tüm Türk filosu Erdoğan'ın emriyle güç gösterisi yapmak üzere Boğaz'da toplanıyor." denildi.

Iskra haber sitesinde, “Türk filosu ABD ve İsrail’e güç gösterisi yapılıyor” başlığı atıldı.