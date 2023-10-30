29 Ekim kutlamalarına katılan Fahrettin Koca yoğun ilgi gördü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet kutlamalarına katıldı. Gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen Bakan Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye, dün Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Yurt genelinde yapılan kutlamalara 7'den 70'e tüm vatandaşlar katıldı.

Siyaset arenasında da yoğun bir Cumhuriyet programı vardı.

Fahrettin Koca kutlamalara katıldı

Bakanlar da bu programlara katılarak coşkuya ortak oldu. Bu isimlerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Bakan Koca, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda düzenlenen havai fişek ve drone gösterilerini izledi.

Ardından 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini Beylerbeyi Parkı'ndan takip etti.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Bakan Koca, burada vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Fahrettin Koca'yı yakından görmek isteyenler büyük bir kalabalık oluşturdu.

Burada gençlerin oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ruh 100 yıldır değişmedi"

Öte yandan Koca, Cumhuriyet'in getirdiği yenilikler arasında yer alan 'sağlık hakkı' için de videolu paylaşım yaptı.

Videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Genç Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne pek çok değişti, gelişti. 100 yılda yüz binlerce doktor ve hemşire, hastane koridorlarından geldi, geçti. İmkansızlıklar içinde her zaman çözüm üreten, gerektiğinde varını yoğunu seferber eden, işini aşkla yapan o ruh 100 yıldır değişmedi. Koşullar ne olursa olsun milletimize hak ettiği değeri veren, fedakarlıktan kaçınmayan, vatan borcudur deyip emek veren o karakter hiç değişmedi. Hizmet aşkına şehir, köy, kasaba fark etmeden Anadolu'nun dört bir yanına giden o heyecan hiç değişmedi. Sağlık sistemimizin olanakları ve halkımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi çağın ötesine taşındı. Sağlık tesislerimiz ileri teknolojiye kavuştu. Hastanelerimiz modern ve gelişmiş şehir hastanelerine dönüştü."