29 Ekim Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 72 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 2319 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.

Tedavi altındaki 1581 kişi sağlığına kavşurken 72 kişi vefat etti.

"AĞIR HASTA SAYISI 1916'YA ULAŞTI"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun." notuyla yaptı.