29 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 24 bin 409 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 24 BİN 409

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA, GEBE ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YÜZDE 52 ORANLA ARTTI"

"GEBE ÖLÜMLERİ 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI"

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TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 116 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 355 bin 972, 2. doz uygulanan aşı miktarı 48 milyon 563 bin 435, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 114 bin 875 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 116 milyon 123 bin 219.







