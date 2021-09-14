29 Ekim'de açılacağı açıklanan AKM'de son durum havadan görüntülendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 29 Ekim'de açılacağını açıkladığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasındaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış öncesi AKM'deki son hazırlıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Proje Mimarı Murat Tabanlıoğlu ile birlikte yerinde inceledi.

"AKM, İSTANBUL'UMUZUN KÜLTÜR SANAT HAYATINA İMZASINI ATACAK"

Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede; "29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak." ifadelerini kullandı.

29 EKİM'DE AÇILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak.

SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Açılışa hazırlanan AKM binasındaki son durum havadan görüntülendi.













