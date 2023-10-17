29 Ekim'de Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden yararlanacak olanlar 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu Karar hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.