29 Ekim'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhuriyet Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

29 Ekim'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhuriyet Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sürecinde resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasakları 29 Ekim'de de uygulanacak mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Dini veya milli bayramlarda sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz ilkbahar aylarında uygulanmıştı. 23 Nisan, 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı günlerinde geçici sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Yazın vaka sayılarında düşüş görününce Kurban Bayramı veya 30 Ağustos için yasak uygulanmamıştı.

29 EKİM’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Son günlerde vaka sayıları artış gösteriyor. Bu nedenle vatandaşlar 29 Ekim’in olacağı sıralarda sokağa çıkma yasağı gelir mi? sorusuna yanıt arıyor. Bu konuda daha önce açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu olarak kendilerinin bu süreçte bundan sonra herhangi bir sokağa çıkma yasağı önermediklerini söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi:

"Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Hareketin artmasıyla salgının arttığını iyi biliyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu. Maske mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de ev içi bulaşın arttığını görüyoruz. Evlere de dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek mesai hem kamuda, hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor."