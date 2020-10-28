29 Ekim’de toplu taşıma araçları ücretsiz mi? Hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

Toplu taşımada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uygulanacak tarifeler yakından takip ediliyor.

Her yıl resmi tatil olan 29 Ekim'de vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de ücretsiz toplu ulaşım imkanı ile ilgili İBB tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı." Ifadelerine yer verildi.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.