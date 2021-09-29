29 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

29 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 29 Eylül Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,85 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,85 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dünü ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

29 EYLÜL 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 8,8720 liradan, euro ise 10,3760 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 8,87 liradan alınan dolar 8,8720 liradan, 10,3740 liradan alınan euro ise 10,3760 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 8,86 liradan, euro ise 10,37 liradan satılmıştı.