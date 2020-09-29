29 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 278 bini geçti. Virüs son 24 saatte 68 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunupaylaştı.

Paylaşılan tabloya göre bugün 1427 yeni vaka tespit edilirken 68 kişi de vefat etti.

Tedavi altındaki 1452 kişi de sağlığına kavuştu.

"MÜCADELEYE DESTEK VERİN"

Bakan Koca tabloyu, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin." ifadeleriyle paylaştı.