29 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 29 bin 386 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 227 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs verilerinin derlendiği tabloyu güncelledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel tabloyu yine Twitter hesabından paylaştı.

VAKA SAYISI 30 BİN SINIRINDA

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 korona testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

"BAŞARININ ŞARTI TEDBİRLERE UYUM VE AŞIDIR"

Bakan Koca, "Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!" ifadelerine yer verdi.