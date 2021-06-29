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- 29 Haziran 2021: Bugün hava nasıl olacak?
29 Haziran 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 09:14
- Güncelleme : 29.06.2021 - 09:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji hava durumuyla ilgili; önemli bir değişiklik olmayacağını, mevsim normallerinde seyredeceğini belirtti.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu ve Malatya çevreleri ile Sivas'ın doğu kesimleri ise yer yer sağanak yağışlı olacak.
Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 29 Haziran Salı hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
-
ÇANAKKALE °C, 35°CAz bulutlu ve açık
-
İSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açık
-
KIRKLARELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açık
-
KOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
-
İZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açık
-
KÜTAHYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık
-
MANİSA °C, 39°CAz bulutlu ve açık
-
MUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
-
ADANA °C, 35°C
-
Az bulutlu ve açık
-
ANTALYA °C, 38°C
-
Az bulutlu ve açık
-
HATAY °C, 34°C
-
Az bulutlu ve açık
-
ISPARTA °C, 33°C
-
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
-
ANKARA °C, 31°C
-
Az bulutlu
-
ESKİŞEHİR °C, 31°C
-
Az bulutlu
-
KONYA °C, 31°C
-
Az bulutlu
-
SİVAS °C, 28°C
-
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
-
BOLU °C, 28°C
-
Az bulutlu
-
DÜZCE °C, 32°C
-
Az bulutlu
-
SİNOP °C, 27°C
-
Az bulutlu
-
ZONGULDAK °C, 27°C
-
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
-
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
-
AMASYA °C, 32°C
-
Parçalı, yer yer çok bulutlu
-
BAYBURT °C, 27°C
-
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
-
SAMSUN °C, 28°C
-
Parçalı, yer yer çok bulutlu
-
TRABZON °C, 25°C
-
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
-
ERZURUM °C, 28°C
-
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
-
KARS °C, 29°C
-
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
-
MALATYA °C, 34°C
-
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
-
VAN °C, 30°C
-
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
-
ADIYAMAN °C, 38°C
-
Az bulutlu ve açık
-
DİYARBAKIR °C, 40°C
-
Az bulutlu ve açık
-
GAZİANTEP °C, 38°C
-
Az bulutlu ve açık
-
SİİRT °C, 38°C
-
Az bulutlu ve açık