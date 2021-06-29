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    29 Haziran 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün içinde plan yapmak isteyenler hava durumu için araştırma yapmaya başladı. Peki 29 Haziran 2021 bugün hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 09:16
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    29 Haziran 2021: Bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji hava durumuyla ilgili; önemli bir değişiklik olmayacağını, mevsim normallerinde seyredeceğini belirtti.

    Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu ve Malatya çevreleri ile Sivas'ın doğu kesimleri ise yer yer sağanak yağışlı olacak.

    Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 29 Haziran Salı hava durumu...

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ÇANAKKALE °C, 35°CAz bulutlu ve açık

    • İSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açık

    • KIRKLARELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açık

    • KOCAELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açık

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • İZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açık

    • KÜTAHYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık

    • MANİSA °C, 39°CAz bulutlu ve açık

    • MUĞLA °C, 37°CAz bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 35°C

    • Az bulutlu ve açık

    • ANTALYA °C, 38°C

    • Az bulutlu ve açık

    • HATAY °C, 34°C

    • Az bulutlu ve açık

    • ISPARTA °C, 33°C

    • Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 31°C

    • Az bulutlu

    • ESKİŞEHİR °C, 31°C

    • Az bulutlu

    • KONYA °C, 31°C

    • Az bulutlu

    • SİVAS °C, 28°C

    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 28°C

    • Az bulutlu

    • DÜZCE °C, 32°C

    • Az bulutlu

    • SİNOP °C, 27°C

    • Az bulutlu

    • ZONGULDAK °C, 27°C

    • Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 32°C

    • Parçalı, yer yer çok bulutlu

    • BAYBURT °C, 27°C

    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    • SAMSUN °C, 28°C

    • Parçalı, yer yer çok bulutlu

    • TRABZON °C, 25°C

    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 28°C

    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    • KARS °C, 29°C

    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    • MALATYA °C, 34°C

    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    • VAN °C, 30°C

    • Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADIYAMAN °C, 38°C

    • Az bulutlu ve açık

    • DİYARBAKIR °C, 40°C

    • Az bulutlu ve açık

    • GAZİANTEP °C, 38°C

    • Az bulutlu ve açık

    • SİİRT °C, 38°C

    • Az bulutlu ve açık

    29 Haziran 2021: Bugün hava nasıl olacak? #1

     

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