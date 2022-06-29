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- 29 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
29 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 29.06.2022 - 09:23
Çarşamba akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.
29 Haziran 2022 Çarşamba günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?
İşte 29 Haziran Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
09:15 Bir Şansım Olsa
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
22:15 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
23:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
02:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Can Feda (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 İçimizdeki Ateş
03:20 Gül Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
23:45 Kutsal Damacana 2 İtmen (Yerli Sinema)
02:00 Kutsal Damacana 2 İtmen (Yerli Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta 05:30 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 Kadının Eseri
14:30 Gizli Saklı
16:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Gizli Saklı
23:30 Tozluyaka
01:45 Moskova’nın Şifresi Temel
03:15 Senden Daha Güzel
05:15 İnadına Aşk
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:30 Star Ana Haber
20:00 Komşum Bir Ajan (Yabancı Sinema)
22:15 Komşum Bir Ajan (Yabancı Sinema)
00:30 Menajerimi Ara
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık 08:30 Survivor All Star
12:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:00 8x8
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Hapishanedeki Çiçek
09:10 Tozkoparan
12:00 Bir Aş Hikayesi
12:30 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:40 Balkan Ninnisi
02:40 Gönül Dağı