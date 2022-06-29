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    29 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 29 Haziran TV yayın akışları...
    • 29.06.2022 - 09:23
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    29 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Çarşamba akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.

    29 Haziran 2022 Çarşamba günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?

    İşte 29 Haziran Çarşamba  ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    09:15 Bir Şansım Olsa

    10:30 Şef Kapımda

    12:10 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

    22:15 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

    23:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

    02:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

    03:30 Aşk Laftan Anlamaz

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Destan

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Can Feda (Yerli Sinema)

    16:00 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 İçimizdeki Ateş

    03:20 Gül Masalı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    23:45 Kutsal Damacana 2 İtmen (Yerli Sinema)

    02:00 Kutsal Damacana 2 İtmen (Yerli Sinema)

    02:45 Gelinim Mutfakta 05:30 Yabancı Damat

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:00 Kadının Eseri

    14:30 Gizli Saklı

    16:30 Yasak Elma

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Gizli Saklı

    23:30 Tozluyaka

    01:45 Moskova’nın Şifresi Temel

    03:15 Senden Daha Güzel

    05:15 İnadına Aşk

    06:00 Kefaret

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Menajerimi Ara

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 Komşum Bir Ajan (Yabancı Sinema)

    22:15 Komşum Bir Ajan (Yabancı Sinema)

    00:30 Menajerimi Ara

    02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    04:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık 08:30 Survivor All Star

    12:00 Survivor Panorama

    14:45 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Canım Annem

    03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    05:00 8x8

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    06:10 Hapishanedeki Çiçek

    09:10 Tozkoparan

    12:00 Bir Aş Hikayesi

    12:30 Masumlar Apartmanı

    15:40 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kara Tahta

    23:40 Balkan Ninnisi

    02:40 Gönül Dağı


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