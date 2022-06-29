29 Haziran 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Çarşamba akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 29 Haziran TV yayın akışları...

Çarşamba akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.

29 Haziran 2022 Çarşamba günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?

İşte 29 Haziran Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

09:15 Bir Şansım Olsa

10:30 Şef Kapımda

12:10 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

22:15 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

23:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

02:00 Gerzek Şaban (Yerli Sinema)

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Destan

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Can Feda (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 İçimizdeki Ateş

03:20 Gül Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Seversin

23:45 Kutsal Damacana 2 İtmen (Yerli Sinema)

02:00 Kutsal Damacana 2 İtmen (Yerli Sinema)

02:45 Gelinim Mutfakta 05:30 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 Kadının Eseri

14:30 Gizli Saklı

16:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Gizli Saklı

23:30 Tozluyaka

01:45 Moskova’nın Şifresi Temel

03:15 Senden Daha Güzel

05:15 İnadına Aşk

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18:30 Star Ana Haber

20:00 Komşum Bir Ajan (Yabancı Sinema)

22:15 Komşum Bir Ajan (Yabancı Sinema)

00:30 Menajerimi Ara

02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık 08:30 Survivor All Star

12:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Canım Annem

03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:00 8x8

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Hapishanedeki Çiçek

09:10 Tozkoparan

12:00 Bir Aş Hikayesi

12:30 Masumlar Apartmanı

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

23:40 Balkan Ninnisi

02:40 Gönül Dağı