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    29 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    29 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi, 53 kişi ise hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.06.2021 - 19:38
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 846

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 510 semptomlu hasta belirlendi.

    53 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 536 kişi sağlığına kavuşurken, 53 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 687 oldu.

    29 Haziran Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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