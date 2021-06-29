- Haberler
- Gündem Haberleri
- 29 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
29 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi, 53 kişi ise hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 29.06.2021 - 19:38
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 846
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 510 semptomlu hasta belirlendi.
53 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 536 kişi sağlığına kavuşurken, 53 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 687 oldu.