29 Haziran Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi, 53 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİN 846

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 510 semptomlu hasta belirlendi.

53 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 536 kişi sağlığına kavuşurken, 53 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 687 oldu.