29 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 24 bin 317 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 24 BİN 317

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıkarken, 189 kişi ise hayatını kaybetti.

"ÜLKEMİZDE OMICRON VARYANTINA RASTLANMAMIŞTIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır."



TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 120 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 56 milyon 232 bin 602, 2. doz uygulanan aşı miktarı 50 milyon 409 bin 60, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 12 milyon 164 bin 789 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 120 milyon 261 bin 629.