29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınıyla ilgili yeni gelişme: 8 kişi tutuklandı Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ensonhaber.com

Beşiktaş Gayrettepe'de, 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıktı.

Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9’u, savcılıkta verdiği ifadelerinin ardından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

8 kişi tutuklandı

2 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından savcılıkta serbest bırakıldığı aktarılmıştı.

Yaşananlar sonrası yangın faciasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltında bulunan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Kamu ve belediye görevlileri de soruşturulacak

Öte yandan söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu görevlileri ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren "Masquerade Club" isimli gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.