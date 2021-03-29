Euro
9.653
0.95%
Dolar
8.1902
1.36%
Altın
450.98
0.19%
Borsa
1.393
0.75%
Bitcoin
458.474
4.14%
EXEN Coin
21.81
-13.03%
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C
    29 Mart Türkiye'nin koranavirüs tablosu

    29 Mart Türkiye'nin koranavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün, Türkiye'de 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi. 154 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.03.2021 - 20:50
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 20:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 32 BİNİ AŞTI

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu  32 bin 404 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 1325 semptomlu hasta belirlendi.

    154 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 18 bin 015 kişi sağlığına kavuşurken, 154 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçmiş oldu.

    29 Mart Türkiye nin koranavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir