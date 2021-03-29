29 Mart Türkiye'nin koranavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün, Türkiye'de 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi. 154 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 32 BİNİ AŞTI

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 1325 semptomlu hasta belirlendi.

154 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 18 bin 015 kişi sağlığına kavuşurken, 154 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçmiş oldu.