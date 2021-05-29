- Haberler
- Gündem Haberleri
- 29 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu
29 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Son 24 saat içerisinde 222 bin 613 yeni test yapıldı. Vaka sayısı 7 bin 656, hasta sayısı 605, iyileşen sayısı 11 bin 180 olarak açıklandı.
- AA
- 29.05.2021 - 19:42
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 7 BİN 656
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 605 semptomlu hasta belirlendi.
137 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 11 bin 180 kişi sağlığına kavuşurken, 137 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 271 oldu.