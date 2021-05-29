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29 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

29 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Son 24 saat içerisinde 222 bin 613 yeni test yapıldı. Vaka sayısı 7 bin 656, hasta sayısı 605, iyileşen sayısı 11 bin 180 olarak açıklandı.