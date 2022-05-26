29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar günü Marmaray, otobüs, metro, metrobüs...

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın ardından ''29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs 2022 Marmaray, İETT, metro, metrobüs bedava mı?'' soruları, gündemdeki yerini aldı.

Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul'u fethinin 569. yılı kutlanıyor.

29 Mayıs 2022 Pazar gününe denk gelen İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü nedeniyle Marmaray, İstanbullulara bir duyuruda bulundu.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 Mayıs 2022 Pazar günü trenlerin ücretsiz hizmet vereceği bildirildi.

Akabinde İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, 29 Mayıs'ta diğer toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını sorgulama başladı.

Peki 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs 2022 Pazar günü İstanbul'da otobüs, İETT, metro, metrobüs bedava mı? İşte detaylar...

29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi olan 29 Mayıs tarihinde vatandaşa ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyuruldu.

Söz konusu paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs #İstanbulunFethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü vapur, otobüs, İETT, metro ve metrobüslerin ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak 29 Mayıs 2022 tarihinde tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı tahmin ediliyor.