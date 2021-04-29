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    29 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    29 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.04.2021 - 19:07
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 19:45
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 37 BİN 674

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 2 bin 715 semptomlu hasta belirlendi.

    339 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 43 bin 253 kişi sağlığına kavuşurken, 339 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 737 oldu.

    29 Nisan Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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