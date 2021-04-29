29 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 37 BİN 674

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 2 bin 715 semptomlu hasta belirlendi.

339 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 43 bin 253 kişi sağlığına kavuşurken, 339 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 737 oldu.