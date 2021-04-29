- Haberler
- Gündem Haberleri
- 29 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
29 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 37 bin 674 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 29.04.2021 - 19:07
- Güncelleme : 29.04.2021 - 19:45
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 37 BİN 674
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 37 bin 674 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 2 bin 715 semptomlu hasta belirlendi.
339 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 43 bin 253 kişi sağlığına kavuşurken, 339 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 737 oldu.