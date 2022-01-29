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    29 Ocak koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 94 bin 783 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 29.01.2022 - 19:39
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 19:46
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    29 Ocak koronavirüs tablosu

    Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine ilişkin verilerin derlendiği günük tablo güncellendi.

    Güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı.

    94 BİN YENİ VAKA

    Koca'nın paylaştığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 17 korona testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

    "ENDİŞE VERİCİ DÖNEM GERİDE KALDI"

    Koca, paylaşımını, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor." notuyla yaptı.

    29 Ocak koronavirüs tablosu #1

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