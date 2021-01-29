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- 29 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
29 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 912 vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 29.01.2021 - 19:30
- Güncelleme : 29.01.2021 - 19:45
Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 165 bin 94 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
6 BİN 912 VAKA
Yapılan testler sonucu 6 bin 912 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 93 oldu.
131 CAN KAYBI
131 kişi de salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.