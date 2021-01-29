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    29 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    29 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 912 vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.01.2021 - 19:30
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 19:45
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    Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 165 bin 94 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    6 BİN 912 VAKA

    Yapılan testler sonucu 6 bin 912 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 93 oldu.

    131 CAN KAYBI

    131 kişi de salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.

    29 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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