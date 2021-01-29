29 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 912 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 165 bin 94 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

6 BİN 912 VAKA

Yapılan testler sonucu 6 bin 912 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 93 oldu.

131 CAN KAYBI

131 kişi de salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.