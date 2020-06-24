- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 19:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şu şekilde:
"Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz.
(Kovid-19'la mücadele) Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz.
Kontrol dışı gelişmeleri ayrı tututarsak, önümüzdeki günlerin bu yaz günleri gibi aydınlık olacağına güçlü gerekçelerimiz var.
(Kovid-19'la mücadele) Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.
Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur."
Ayrıntılar gelecek....