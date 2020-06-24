Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz.

(Kovid-19'la mücadele) Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz.



Kontrol dışı gelişmeleri ayrı tututarsak, önümüzdeki günlerin bu yaz günleri gibi aydınlık olacağına güçlü gerekçelerimiz var.

(Kovid-19'la mücadele) Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.

Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur."



Ayrıntılar gelecek....