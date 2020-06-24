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    Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 19:47
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    Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor #1

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor...

    Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

    "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz.

    (Kovid-19'la mücadele) Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz.

    Kontrol dışı gelişmeleri ayrı tututarsak, önümüzdeki günlerin bu yaz günleri gibi aydınlık olacağına güçlü gerekçelerimiz var.

    (Kovid-19'la mücadele) Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.

    Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur."

     

    Ayrıntılar gelecek....

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