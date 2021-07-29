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    29 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    29 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.07.2021 - 20:44
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    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 22 BİNİ AŞTI

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI 71 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 40 milyon 491 bin 931 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı 25 milyon  970 bin 268 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 71 milyon 96 bin 95.

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    29 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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