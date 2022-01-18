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    Areda Survey'in genel seçim anketi

    Yapılan son seçim anketinde AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, zirvedeki yerini korudu.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 15:30
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    Areda Survey'in genel seçim anketi

    Türkiye'de seçim tartışmaları kamuoyunun gündemini oluşturmaya devam ediyor.

    Muhalefet kanadının ısrarla erken seçim talep etmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok." diyerek son noktayı koymuş olsa da bu çağrılar yineleniyor.

    Siyasi partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

    Son olarak da Areda Survey Aralık 2021'deki araştırmasında  katılımcılara olası bir şeçimde kime oy verirsiniz sorusunu yönlendirdi.

    Gelen cevaplar yüzde 48,1 ile AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

    İŞTE AYRINTILI RAKAMLAR

    AK PARTİ: Yüzde 39,0

    CHP: Yüzde 25,3

    İyi PARTİ: Yüzde 12,6

    HDP: Yüzde 9,2

    MHP: Yüzde 8,9

    DEVA PARTİSİ: Yüzde 1,7

    SAADET PARTİSİ: Yüzde 0.8

    MEMLEKET PARTİSİ: Yüzde 0,6

    BBP: Yüzde 0,2

    YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 0,2

    VATAN PARTİSİ: Yüzde 0,2

    DİĞER: Yüzde 1,2

    Areda Survey in genel seçim anketi #1


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