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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.