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    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü

    Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 23.02.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 11:57
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    Bölücü terör örgütü PKK'nın hedefinde yine Barış Pınarı bölgesi vardı.

    Huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristler, bölgeye saldırı ve sızma girişiminde bulundu.

    Kahraman komandoların kuş uçurtmadığı bölgede sızmaya çalışan 4 PKK/YPG’li terörist, öldürüldü.

    MSB DUYURDU

    Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin bilgileri Twitter adresinden paylaştı.

    Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü İZLE

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