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- Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 23.02.2021 - 11:48
- Güncelleme : 23.02.2021 - 11:57
Bölücü terör örgütü PKK'nın hedefinde yine Barış Pınarı bölgesi vardı.
Huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristler, bölgeye saldırı ve sızma girişiminde bulundu.
Kahraman komandoların kuş uçurtmadığı bölgede sızmaya çalışan 4 PKK/YPG’li terörist, öldürüldü.
MSB DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin bilgileri Twitter adresinden paylaştı.
Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist öldürüldü İZLE