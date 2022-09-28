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    Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkezi binasında ziyaret etti.
    • 28.09.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:00
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    Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

    6'lı masada ikinci tur toplantıları başlıyor...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmaları kapsamında kurulan altılı masanın ikinci tur ilk toplantısına 2 Ekim Pazar günü ev sahipliği yapacak.

    Her toplantı öncesi ev sahipliği yapan liderler gündem belirleme adına ziyaretler gerçekleştiriyor.

    Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun liderler turu da dün başladı.

    Dün ziyaretlere başladı

    Dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bugün öğlen saatlerinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi.

    Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

    Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti

    Yoğun ziyaret trafiğine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkezi binasında ziyaret etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu nu ziyaret etti #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu nu ziyaret etti #2


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