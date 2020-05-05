Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 73 bini geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında günün bilançosunu açıkladı...

73 BİN 285 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Bakanlık tarafından güncellenmiş verilere göre koronavirüsü yenenlerin sayısı, 73 bin 285'e ulaştı.

VAKA SAYISI 129 BİN 491 OLDU

Gün içinde yapılan 33 bin 283 test sonucunda 1832 koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 129 bin 491 oldu.

59 KİŞİ DAHA VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında da son günlerin en düşük sayısına ulaşıldı. Son 24 saatte 59 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam ölü sayısı 3 bin 520'ye çıktı.

"İYİLEŞEN HASTA SAYISI, BAŞARININ GÖSTERGESİ"

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" ifadelerine yer verdi.