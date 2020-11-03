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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı
- DHA
- 03.11.2020 - 18:44
İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan vatandaşlarımızın çıkarılması için ekipler umutsuzluğa düşmeden çalışmalarına devam ediyor.
Bugün o çalışmalar meyvesini verdi ve bir mucize gerçekleşti.
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin, yaralı olarak çıkarıldı.
Ayda'nın enkazdan çıkarılma anları, görevlilerle diyaloğu ve köfte istemesi tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı VİDEO
"AYDA'NIN SELAMI VAR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından Ayda'nın hastaneden görüntülerini paylaşarak duygularını dile getirdi.
Erdoğan açıklamasında, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; çocukların kalbinde işler zaman rakkası. Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" dedi.
Öte yandan görüntüde Ayda'nın el salladığı görüldü.