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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı

    Erdoğan, depremden 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in hastanedeki görüntüsünü paylaşarak, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" dedi.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 18:44
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı

    İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan vatandaşlarımızın çıkarılması için ekipler umutsuzluğa düşmeden çalışmalarına devam ediyor.

    Bugün o çalışmalar meyvesini verdi ve bir mucize gerçekleşti.

    Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin, yaralı olarak çıkarıldı.

    Ayda'nın enkazdan çıkarılma anları, görevlilerle diyaloğu ve köfte istemesi tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı VİDEO

    "AYDA'NIN SELAMI VAR"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından Ayda'nın hastaneden görüntülerini paylaşarak duygularını dile getirdi.

    Erdoğan açıklamasında, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; çocukların kalbinde işler zaman rakkası. Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" dedi.

    Öte yandan görüntüde Ayda'nın el salladığı görüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Ayda bebek paylaşımı #1

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