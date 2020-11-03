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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı

Erdoğan, depremden 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in hastanedeki görüntüsünü paylaşarak, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var" dedi.