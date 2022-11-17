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- Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
- 17.11.2022 - 14:56
- Güncelleme : 17.11.2022 - 15:38
Osmaniye 278'inci şehidini de verdi.
Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber geldi.
Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.
MSB duyurdu
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu."
Ailesi gözyaşlarına boğuldu
28 yaşındaki şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki ailesine ulaştı.
Askeri yetkililerden oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Hüsne ile baba Ökkeş İnak gözyaşlarına boğuldu.
Evli olduğu öğrendildi
İnak’ın yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Şehidin Emine İnak ile evli olduğu öğrenildi.
Memleketinde toprağa verilecek
Hakkari’de yapılacak törenin ardından Osmaniye’ye getirilecek olan şehit İnak, daha sonra Düziçi ilçesinde toprağa verilecek.