Petrol
91.65
-1.30%
Euro
19.2547
-0.41%
Dolar
18.6183
0.16%
Altın
1.056
-0.34%
Borsa
4581
-1.88%
Bitcoin
315.162
-0.72%
BTXN Coin
6.44
-8.00%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda, P.Uzm. Çvş. Sinan İnak şehit düştü.
    • 17.11.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

    Osmaniye 278'inci şehidini de verdi.

    Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber geldi.

    Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.

    MSB duyurdu

    Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

    "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu."

    Pençe Kilit Operasyonu nda 1 asker şehit oldu #1

    Ailesi gözyaşlarına boğuldu

    28 yaşındaki şehidin acı haberi, memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki ailesine ulaştı.

    Askeri yetkililerden oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Hüsne ile baba Ökkeş İnak gözyaşlarına boğuldu.

    Pençe Kilit Operasyonu nda 1 asker şehit oldu #2

    Evli olduğu öğrendildi

    İnak’ın yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

    Şehidin Emine İnak ile evli olduğu öğrenildi.

    Pençe Kilit Operasyonu nda 1 asker şehit oldu #3

    Memleketinde toprağa verilecek

    Hakkari’de yapılacak törenin ardından Osmaniye’ye getirilecek olan şehit İnak, daha sonra Düziçi ilçesinde toprağa verilecek.

    Pençe Kilit Operasyonu nda 1 asker şehit oldu #4

    Pençe Kilit Operasyonu nda 1 asker şehit oldu #5


    Dünyadaki geçerli meslekler yer değiştirdi
    Ekonomi

    Dünyadaki geçerli meslekler yer değiştirdi

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    'Tahıl anlaşması uzadı, hayırlı olsun'
    Gündem

    'Tahıl anlaşması uzadı, hayırlı olsun'

    Görüş Bildir