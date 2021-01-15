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İstanbul'daki barajların doluluk oranları

İstanbul'daki barajların doluluk oranları

Megakentte son günlerde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını hızla artırıyor. Buna göre İSKİ’den yapılan son açıklamaya göre doluluk oranı yüzde 28,03'e yükseldi.