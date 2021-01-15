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İstanbul'daki barajların doluluk oranları
- Haber Merkezi
- 15.01.2021 - 11:15
İstanbul'da hafta sonundan beri aralıklarla süren yağışlar, baraj doluluk oranını hızlandırdı.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 28,03'e yükseldi.
GEÇEN YIL İLE ARASINDA UÇURUM VAR
Baraj doluluğu geçen yıl bugün yüzde 52,85 seviyesindeyken, 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar geriledi.
Barajlardaki doluluk son 6 günde 9 puan artış kaydetti.
KAR YAĞIŞI DA ARTIRACAK
Yüzde 19'lu seviyelere inerek son 15 yılın en düşük düzeylerini gören barajlar, son yağışlarla bir nebze nefes almış oldu.
Bugün başlayan kar yağışıyla birlikte bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da dört gün boyunca aralıkla kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
SON YAĞIŞLAR GÜN GÜN ETKİSİ
Gün gün baraj doluluk oranları:
10 Ocak: Yüzde 19,56
11 Ocak: Yüzde 21,13
12 Ocak: Yüzde 22,10
13 Ocak: Yüzde 24,66
14 Ocak: Yüzde 26,92
15 Ocak: Yüzde 28,03
HANGİ BARAJ NE KADAR DOLDU?
15 Ocak itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle sıralandı:
Ömerli yüzde 23,17, Pabuçdere yüzde 15,18, Sazlıdere yüzde 9,24, Büyükçekmece yüzde 28,42, Alibey yüzde 37,70, Terkos yüzde 31,08, Kazandere yüzde 31,92, Elmalı yüzde 30,85, Darlık yüzde 48,04, Istrancalar 97,47.