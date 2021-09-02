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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın da yer alacağı toplantıda, yeni eğitim dönemine yönelik önlemler masaya yatırılacak.
- AA & Ensonhaber
- 02.09.2021 - 08:39
- Güncelleme : 02.09.2021 - 08:58
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, bugün saat 16.30’da bir araya geliyor.
Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.
SALGINDA SON DURUM ELE ALINACAK
Toplantıda, salgının seyri ve aşılama süreci konuşulacak.
Aşı yaptırmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceği de değerlendirilecek başlıklar arasında.
YÜZ YÜZE EĞİTİM TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLECEK
Okulların açılmasına sayılı günler kalırken, toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.
SAAT 19.00'DA BASIN TOPLANTISI
Toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapılacak.