Euro
9.8341
0.1%
Dolar
8.2883
0.06%
Altın
482.38
-0.25%
Borsa
1.474
0%
Bitcoin
408.989
3.73%
EXEN Coin
25.04
-0.47%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın da yer alacağı toplantıda, yeni eğitim dönemine yönelik önlemler masaya yatırılacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.09.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 08:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, bugün saat 16.30’da bir araya geliyor.

    Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da katılacak.

    SALGINDA SON DURUM ELE ALINACAK

    Toplantıda, salgının seyri ve aşılama süreci konuşulacak.

    Aşı yaptırmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceği de değerlendirilecek başlıklar arasında.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM TEDBİRLERİ GÖRÜŞÜLECEK

    Okulların açılmasına sayılı günler kalırken, toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.

    SAAT 19.00'DA BASIN TOPLANTISI

    Toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapılacak.

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir