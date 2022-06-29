MSB: 6 terörist öldürüldü

Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor...

Bölücü terör örgütleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yerle bir ediliyor.

Hain teröristleri her geçen gün biraz daha inlerine gömen askerlerden yeni bir başarı daha geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, bu kez güzel haberi Pençe Kilit ve Pençe Kaplan bölgelerinden duyurdu.

"6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

O açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"