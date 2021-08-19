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    Van’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, bugün Van'da 3, Tunceli'de 1 ve Hakkari'de 8 olmak üzere 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 15:32
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    Van’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı; Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri desteğinde, icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI TOPLAMDA 12 OLDU

    İçişleri Bakanlığınca, böylece Eren Operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen bölücü örgüt mensubu sayısı, Tunceli’de 1, Hakkari’de 8, Van’da 3 olmak üzere 12’ye yükseldiği belirtilerek bölgede operasyonlara devam edildiği bilgisi verildi.

    Van’da 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

    Van’da 3 terörist etkisiz hale getirildi #2

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