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Van’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van’da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, bugün Van'da 3, Tunceli'de 1 ve Hakkari'de 8 olmak üzere 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.